2019-09-25T03:44:55+03:00
Происшествия

Сероглазую женщину в бежевой ветровке разыскивают в Кузбассе

Жительница Таргая пропала 23 сентября
Екатерина РОМАНОВА
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Сероглазую женщину в бежевой ветровке разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Сероглазую женщину в бежевой ветровке разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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23 сентября Ольга Кадыкова ушла в неизвестном направлении. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции, родные и близкие разыскивают жительницу села Таргай Новокузнецкого района Ольгу Кадыкову. 23 сентября она ушла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. До настоящего момента о ее судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.

В день исчезновения была одета в светло-бежевую ветровку, черные лосины с лампасами, розовые утепленные калоши.

Если вам известно местонахождение Ольги Кадыковой или вы готовы принять участие в поисках, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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