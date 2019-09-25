2019-09-25T06:18:09+03:00
Происшествия

Ненастоящие деньги: юного новокузнечанина и его зятя обвинили в сбыте фальшивки

С поддельной купюрой юноша сходил в магазин
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ненастоящие деньги: юного новокузнечанина и его зятя обвинили в сбыте фальшивкиНенастоящие деньги: юного новокузнечанина и его зятя обвинили в сбыте фальшивкиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

28-летний новокузнечанин нашел на улице фальшивую купюру. Он решил разменять ее на настоящие деньги. Его соучастником стал брат жены.

Молодой новокузнечанин в октябре 2018 года нашел на улицу купюру достоинством пять тысяч рублей. Мужчина заметил, что она поддельная, однако решил оставить купюру себе, а потом попытаться сбыть. В помощники он позвал брата жены, 17-летнего юношу. Тот нашел небольшой магазинчик, приобрел товар на 200 рублей, получил сдачу. Родственники разделили деньги.

Когда сотрудники банка стали проверять полученные из магазина деньги, они обнаружили и фальшивку. Тогда делом занялись правоохранительные органы. Сотрудники полиции вскоре установили личности мошенников, и они были задержаны.

- В рамках расследования уголовного дела проведена технико-криминалистическая экспертиза, которая подтвердила поддельность купюры. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футболист из Кузбасса оформил дубль на чемпионате Франции
Сероглазую женщину в бежевой ветровке разыскивают в Кузбассе
Девочка-витаминка: в Кузбассе наркоторговка хранила героин в упаковке от поливитаминов
Не хватает специалистов: новокузнечане взволнованы слухами о закрытии детской поликлиники
Трое подростков из Кемерова потерялись в лесу
В Кузбассе жених получил статью на второй день после свадьбы
Кузбассовцы стали чаще брать кредиты
В Новокузнецке закрывается единственный магазин «Ашан»
В Кемерове продавали фальсифицированные котлеты
Житель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязни к ее хозяину
Названа дата открытия кемеровского торгового центра «Я»
В Междуреченске вместо дорогой экипировки рыбак получил посылку с булыжниками
В Новокузнецке четыре месяца не могут найти 80-летнего пенсионера
Совладелец крупной торговой сети купил недвижимость шахты «Заречная» в Кемерове
Внедорожник забросило на крышу легковушки при ДТП в Прокопьевске
Житель Алтайского края пнул кузбасского полицейского в лицо