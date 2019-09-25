СЕГОДНЯ 04:58 2019-09-25T06:18:09+03:00

Ненастоящие деньги: юного новокузнечанина и его зятя обвинили в сбыте фальшивки Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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28-летний новокузнечанин нашел на улице фальшивую купюру. Он решил разменять ее на настоящие деньги. Его соучастником стал брат жены.

Молодой новокузнечанин в октябре 2018 года нашел на улицу купюру достоинством пять тысяч рублей. Мужчина заметил, что она поддельная, однако решил оставить купюру себе, а потом попытаться сбыть. В помощники он позвал брата жены, 17-летнего юношу. Тот нашел небольшой магазинчик, приобрел товар на 200 рублей, получил сдачу. Родственники разделили деньги.

Когда сотрудники банка стали проверять полученные из магазина деньги, они обнаружили и фальшивку. Тогда делом занялись правоохранительные органы. Сотрудники полиции вскоре установили личности мошенников, и они были задержаны.

- В рамках расследования уголовного дела проведена технико-криминалистическая экспертиза, которая подтвердила поддельность купюры. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU