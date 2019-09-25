2019-09-25T06:22:30+03:00
Спорт

Футболист из Кузбасса оформил дубль на чемпионате Франции

Александр Головин стал первым россиянином за 25 лет, сделавшим это
Екатерина РОМАНОВА
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Футболист из Кузбасса оформил дубль на чемпионате Франции. ФОТО: Instagram, asmonacoФутболист из Кузбасса оформил дубль на чемпионате Франции. ФОТО: Instagram, asmonaco
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Футболист из Кузбасса Александр Головин, который сегодня выступает за клуб «Монако», в матче на чемпионате Франции принес победу своей команде. Он забил два мяча и отдал голевую передачу.

Во вторник, 24 сентября, «Монако» принимал на своем поле команду «Ницца». Игра завершилась победой клуба из южного княжества страны со счетом 3:1, и главную роль в победе сыграл Александр Головин. Именно благодаря ему команда одержала свою первую победу в этом сезоне. Уроженец Кузбасса забил два мяча и отдал голевую передачу. В результате игра завершилась со счетом 3:1. А Головин стал первым за 25 лет россиянином, который забил два гола в одном матче на чемпионате Франции. Ранее это удалось сделать Александру Мостовому в 1994 году: выступая за «Страсбург», он оформил дубль в ворота «Сошо», отмечает championat.com.

Напомним, Александр Головин - уроженец Кузбасса. Выступал за ЦСКА, а в 2018 году перешел в «Монако». Стоимость трансфера составила 30 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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