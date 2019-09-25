СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-25T06:32:03+03:00

Стало известно, что будет на месте «Ашана» в новокузнецком ТРЦ Фото: Екатерина РОМАНОВА

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30 ноября в Новокузнецке закроется единственный в городе гипермаркет «Ашан». Однако его место долго пустовать не будет: сразу после закрытия здесь начнется реорганизация пространства.

В пресс-служба ТРЦ «Планета» сообщили, что после закрытия гипермаркета в торговом центре пройдут работы по реконцепции торгового центра. Так, после анализа данных о потребительском поведении, аналитики ТРЦ пришли к выводу, что небольшие магазины будут пользоваться большей популярностью, чем гипермаркет. После закрытия «Ашана» на площади в 12 000 квадратных метров откроются продуктовый супермаркет, точки продажи фермерских продуктов, товары для дома и магазин формата DIY (do it youself).

Напомним, последним днем работы гипермаркета «Ашан» станет 30 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU