2019-09-25T08:19:05+03:00
Общество

В Кемерове достраивают две кольцевые развязки и участок проспекта

Об этом сообщил глава города Илья Середюк
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове достраивают две кольцевые развязки и участок проспекта.ФОТО: Илья Середюк/InstagramВ Кемерове достраивают две кольцевые развязки и участок проспекта.ФОТО: Илья Середюк/Instagram
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Глава города Кемерово Илья Середюк сообщил о завершающем этапе строительства важных дорожных объектов. Работы ведутся в Ленинском районе.

-Продолжаем строительство участка проспекта Химиков и кольцевых развязок со стороны деревни Сухово и Комсомольского проспекта, - написал градоначальник на своей странице в Instagram. - Как и планировали, 28 сентября откроем сквозной проезд между Химиков и Комсомольским.

Также он отметил, что с завершением строительства объектов транспорт вернется к обычному рабочему режиму. Полностью же строительство объекта и благоустройство прилегающих территорий завершится в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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