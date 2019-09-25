СЕГОДНЯ 08:19 2019-09-25T08:19:05+03:00

В Кемерове достраивают две кольцевые развязки и участок проспекта.ФОТО: Илья Середюк/Instagram

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Глава города Кемерово Илья Середюк сообщил о завершающем этапе строительства важных дорожных объектов. Работы ведутся в Ленинском районе.

-Продолжаем строительство участка проспекта Химиков и кольцевых развязок со стороны деревни Сухово и Комсомольского проспекта, - написал градоначальник на своей странице в Instagram. - Как и планировали, 28 сентября откроем сквозной проезд между Химиков и Комсомольским.

Также он отметил, что с завершением строительства объектов транспорт вернется к обычному рабочему режиму. Полностью же строительство объекта и благоустройство прилегающих территорий завершится в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU