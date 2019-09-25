2019-09-25T09:50:33+03:00
Общество

В Кузбассе селянам вернули автобусный маршрут после вмешательства прокуратуры

Ранее транспортное сообщение признавалось нерентабельным
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе селянам вернули автобусный маршрут после вмешательства прокуратурыВ Кузбассе селянам вернули автобусный маршрут после вмешательства прокуратурыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителям кузбасского поселка вернули автобусный маршрут после вмешательства прокуратуры. Ранее транспортное сообщение признавалось нерентабельным.

Как было установлено, между поселком Терентьевка и другими населенными пунктами Анжеро-Судженского городского округа отсутствовало регулярное транспортное сообщение. Вместе с тем в поселке постоянно проживает 68 человек, в том числе 33 пенсионера и восемь учеников. Кроме того, от Терентьевке до Анжеро-Судженска не был оборудован для безопасного передвижения.

-Ненадлежащее исполнение полномочий при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания нарушает права граждан на транспортную доступность. Жители поселка лишены возможности оперативно передвигаться, ограничивается их права на охрану здоровья и медицинскую помощь, поскольку учреждения здравоохранения также расположены в Анжеро-Судженске, - отметили в областной прокуратуре

Также в ведомстве подчеркнули, что нерентабельность маршрутов не является основанием для их отмены. В связи с этим прокурор города обратился в суд и потребовал восстановить права граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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