В Кузбассе двое братьев грозились сделать из мужчины приманку для медведей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-25T11:31:04+03:00

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В Кузбассе будут судить 38-ми и 21-летнего жителей Новокузнецкого района за то, что они терроризировали местных жителей. Одного из них они пригрозили сделать приманкой для медведя.

Как установило следствие, в ноябре 2018 года братья подъехали к дому местного тракториста и предъявили ему претензии за плохо очищенную от снега улицу, где проживали родители обвиняемых. Потом они избили мужчину и уехали. Потерпевший решил рассказать о случившемся своему работодателю, но на улице снова попался на глаза сидевшим в машине злоумышленникам. Они тоже его увидели, догнали и вновь избили. Далее преступная пара заставила в мужчину сесть в кузов их машины. По дороге тракторист попытался сбежать, перевалившись в снег через борт, однако преступники это заметили и нанесли ему побои в третий раз.

-У дома родителей осужденные связали потерпевшему ноги, а конец веревки прикрепили к автомобилю, после чего волоком протащили его до лесного массива, где привязали к дереву, сообщив, что он станет приманкой для медведей, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Правда через некоторое время потерпевшего они все же развязали и скрылись. Он смог добраться домой и сообщил обо всем работодателю, тот вызвал скорую и полицию. После задержания преступников выяснилось, что в тот же день они ударили 64-летнюю супругу еще одного тракториста, отчего женщина упала и сломала ногу.

Суд назначил младшему участнику преступления пять лет колонии строгого режима, его старшему брату – шесть лет и три месяца лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU