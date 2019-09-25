2019-09-25T11:31:04+03:00
Происшествия

В Кузбассе двое братьев грозились сделать из мужчины приманку для медведей

Им не понравилось, как тот чистил улицы от снега
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе двое братьев грозились сделать из мужчины приманку для медведейВ Кузбассе двое братьев грозились сделать из мужчины приманку для медведейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе будут судить 38-ми и 21-летнего жителей Новокузнецкого района за то, что они терроризировали местных жителей. Одного из них они пригрозили сделать приманкой для медведя.

Как установило следствие, в ноябре 2018 года братья подъехали к дому местного тракториста и предъявили ему претензии за плохо очищенную от снега улицу, где проживали родители обвиняемых. Потом они избили мужчину и уехали. Потерпевший решил рассказать о случившемся своему работодателю, но на улице снова попался на глаза сидевшим в машине злоумышленникам. Они тоже его увидели, догнали и вновь избили. Далее преступная пара заставила в мужчину сесть в кузов их машины. По дороге тракторист попытался сбежать, перевалившись в снег через борт, однако преступники это заметили и нанесли ему побои в третий раз.

-У дома родителей осужденные связали потерпевшему ноги, а конец веревки прикрепили к автомобилю, после чего волоком протащили его до лесного массива, где привязали к дереву, сообщив, что он станет приманкой для медведей, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Правда через некоторое время потерпевшего они все же развязали и скрылись. Он смог добраться домой и сообщил обо всем работодателю, тот вызвал скорую и полицию. После задержания преступников выяснилось, что в тот же день они ударили 64-летнюю супругу еще одного тракториста, отчего женщина упала и сломала ногу.

Суд назначил младшему участнику преступления пять лет колонии строгого режима, его старшему брату – шесть лет и три месяца лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Топков убегал от полиции и не заметил фуру
Шерегеш готовится к открытию горнолыжного сезона
В Кузбассе селянам вернули автобусный маршрут после вмешательства прокуратуры
Жителя Тайги будут судить за серию краж на железной дороге
В Кемерове достраивают две кольцевые развязки и участок проспекта
В Кузбассе нашли нарушения на опасном разрезе
Стало известно, что будет на месте «Ашана» в новокузнецком ТРЦ
Футболист из Кузбасса оформил дубль на чемпионате Франции
Ненастоящие деньги: юного новокузнечанина и его зятя обвинили в сбыте фальшивки
Сероглазую женщину в бежевой ветровке разыскивают в Кузбассе
Девочка-витаминка: в Кузбассе наркоторговка хранила героин в упаковке от поливитаминов
Не хватает специалистов: новокузнечане взволнованы слухами о закрытии детской поликлиники
Трое подростков из Кемерова потерялись в лесу
В Кузбассе жених получил статью на второй день после свадьбы
Кузбассовцы стали чаще брать кредиты
В Новокузнецке закрывается единственный магазин «Ашан»
В Кемерове продавали фальсифицированные котлеты
Житель Осинников поджег дорогую иномарку из неприязни к ее хозяину
Названа дата открытия кемеровского торгового центра «Я»
В Междуреченске вместо дорогой экипировки рыбак получил посылку с булыжниками
В Новокузнецке четыре месяца не могут найти 80-летнего пенсионера
Совладелец крупной торговой сети купил недвижимость шахты «Заречная» в Кемерове
Внедорожник забросило на крышу легковушки при ДТП в Прокопьевске
Житель Алтайского края пнул кузбасского полицейского в лицо