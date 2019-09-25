Шерегеш готовится к открытию горнолыжного сезона

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-25T11:45:18+03:00

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Губернатор Кузбасса приехал узнать, как проходит подготовка к открытию СТК «Шерегеш». Глава Таштагольского района отметил, что на данный момент в Шерегеше работает более 220 туристических объектов, 22 объекта находятся на строительстве, а еще 11 начнут свою работу в начале 2020 года. Одним из нововведений этого сезона окажется новый подъемник, который в отличие от старого будет рассчитан на четыре места.

Сергей Цивилев отметил, что Шерегеш является главной туристической точкой Кузбасса.

- И этот сезон и следующий — должны решать масштабные задачи: сделать наш горнолыжный курорт лучшим в мире и значительно увеличить поток туристов. Прежде всего, необходимо развивать инфраструктуру, применяя лучшие современные практики, — подчеркнул глава Кузбасса.

Также помимо Шерегеша губернатор посетил горнорудное предприятие, больницу и школу Таштагольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU