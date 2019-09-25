Житель Топков убегал от полиции и не заметил фуру

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-25T12:28:08+03:00

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28-летний житель Топкинского района второй раз за несколько месяцев был пойман пьяным за рулем автомобиля. Сотрудники ГИБДД получили информацию, что на автомойку приехал водитель в нетрезвом состоянии после чего, приехав на место, обнаружили автомобиль с незарегистрированными номерами. Заметив сотрудников полиции, нетрезвый водитель попытался скрыться.

В процессе погони водитель неизвестного автомобиля несколько раз создавал аварийные ситуации, чуть ни влетел в проезжавшую мимо фуру и мог создать ДТП с участием трех автомобилей.

- Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Напомним, что мужчина находился пьяным за рулем не первый раз и максимальная мера наказания, которая ждет горе водителя – это лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU