2019-09-25T12:28:08+03:00
Происшествия

Житель Топков убегал от полиции и не заметил фуру

Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД
Илья НЕКРАСОВ
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Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДДПьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДДФото: Алексей БУЛАТОВ
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28-летний житель Топкинского района второй раз за несколько месяцев был пойман пьяным за рулем автомобиля. Сотрудники ГИБДД получили информацию, что на автомойку приехал водитель в нетрезвом состоянии после чего, приехав на место, обнаружили автомобиль с незарегистрированными номерами. Заметив сотрудников полиции, нетрезвый водитель попытался скрыться.

В процессе погони водитель неизвестного автомобиля несколько раз создавал аварийные ситуации, чуть ни влетел в проезжавшую мимо фуру и мог создать ДТП с участием трех автомобилей.

- Решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Напомним, что мужчина находился пьяным за рулем не первый раз и максимальная мера наказания, которая ждет горе водителя – это лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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