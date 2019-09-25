2019-09-25T13:16:01+03:00
Происшествия

Житель Белова сядет на пять лет из-за холодильника

Мошенник разводил людей на деньги под предлогом ремонта техники
Илья НЕКРАСОВ
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Житель Белова сядет на пять лет из-за холодильникаЖитель Белова сядет на пять лет из-за холодильникаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Белове задержали мошенника, который похищал у жителей деньги, обещая починить сломанную бытовую технику. Теперь его будут судить.

В отделение полиции обратилась 48-летняя женщина, которая рассказала, что нашла в интернете мужчину, который пообещал починить ее холодильник. Разобрав технику, мужчина сказал, что для ремонта не хватает деталей на сумму 4500 рублей. Получив деньги за холодильник, мужчина перестал выходить на связь.

В следующие пять дней случаи похищения денег участились – в сумме было похищено еще 15000 рублей. В ходе розыска полиции удалось найти и задержать преступника.

- Для ремонта бытовой и другой техники целесообразно обращаться в специализированные организации, где его выполнят квалифицированные специалисты, - сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Отметим, что сейчас сотрудники полиции проверяют, был ли задействован обвиняемый в других подобных махинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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