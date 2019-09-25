2019-09-25T14:15:58+03:00
Общество

В Новокузнецке наказали 130 водителей автобусов за нарушения

Сотрудники новокузнецкого ГИБДД проверили транспорт на пригодность
Илья НЕКРАСОВ
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В Новокузнецке наказали 130 водителей автобусов за нарушения.ФОТО: Пресс-служба НовокузнецкаВ Новокузнецке наказали 130 водителей автобусов за нарушения.ФОТО: Пресс-служба Новокузнецка
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В Новокузнецке прошла профилактическая операция «Автобус» посвященная проверке профпригодности новокузнецких автобусов. В ходе проверки 130 водителей были привлечены к административным штрафам. Самым частым нарушением оказалось управление транспортном в неисправном состоянии – по этой статье будет привлечено пятьдесят работников.

Также было выявлено десять автобусов со сломанным рулевым управлением.

- В организации и осуществлении пассажирских перевозок не всегда вина в нарушении правил дорожного движения лежит на водителе. Автобусы на линию выпускает механик. Именно поэтому за указанный период к административной ответственности привлечены 12 должностных лиц автопредприятий, - отметили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Также добавим, что в организации было внесено 12 распоряжений, в которых говорится про необходимость устранения условий способствующих нарушению административных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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