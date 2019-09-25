СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-25T15:42:21+03:00

В Кузбассе мужчина ушел на работу и не вернулся.ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Его разыскивают с 20 сентября

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Полиция просит помочь с поисками пропавшего мужчины. С 20 сентября в Кузбассе разыскивают 30-летнего Александра Васильева.

Житель Анжеро-Судженска ушел на работу, но домой так и не вернулся, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 30 лет, рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волос русый, глаза серые, нарушена координация движений.

В день исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, на ногах были кроссовки либо туфли.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о месте нахождения разыскиваемого или видел его после 20 сентября, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (384-5) 36-46-45 либо 02 (102 - с мобильного). Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU