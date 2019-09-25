В Таштагольском районе открытым пламенем горел Дом культуры
В Таштагольском районе открытым пламенем загорелся дом культуры. Инцидент произошел ранним вечером 25 сентября.
Сигнал о том, что в поселке городского типа Спасск, расположенном в девяти километрах от Таштагола, горит культурное учреждение, поступил пожарным в 17.54 часов, сообщили в администрации Таштагольского района.
-Работают пожарные расчеты и добровольная пожарная дружина, глава района на месте происшествия контролирует ситуацию. Пожарные гидранты в работоспособном состоянии, - кратко описали происходящее в муниципалитете.
Глава района лично принимал участие в тушении пожара.ФОТО:Администрация Таштагольского района
ИСТОЧНИК KP.RU