В Таштагольском районе открытым пламенем горел Дом культуры

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-25T17:33:17+03:00

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В Таштагольском районе открытым пламенем загорелся дом культуры. Инцидент произошел ранним вечером 25 сентября.

Сигнал о том, что в поселке городского типа Спасск, расположенном в девяти километрах от Таштагола, горит культурное учреждение, поступил пожарным в 17.54 часов, сообщили в администрации Таштагольского района.

-Работают пожарные расчеты и добровольная пожарная дружина, глава района на месте происшествия контролирует ситуацию. Пожарные гидранты в работоспособном состоянии, - кратко описали происходящее в муниципалитете.

Глава района лично принимал участие в тушении пожара.ФОТО:Администрация Таштагольского района

ИСТОЧНИК KP.RU