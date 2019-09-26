Кузбассовцам компенсируют расходы за уплату взносов на капремонт жилья

СЕГОДНЯ 03:10 2019-09-26T03:10:42+03:00

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Отдельным категориям кузбассовцев будет положена компенсация затрат на уплату взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Такое решение на 17-й сессии утвердил областной Совет народных депутатов.

Закон, который приняли, 25 сентября, дает право на получение 50-процентной компенсации платы за капремонт одиноко проживающим собственникам жилья, чей возраст старше 70 лет. А те, кто уже перешагнул 80-летний рубеж, полностью освобождаются от данных взносов.

На компенсацию могут рассчитывать пенсионеры, которые являются членами семьи вышеуказанных категорий граждан, а также инвалиды I или II группы. Здесь порядок определения размера льготы в зависимости от возраста такой же: чей возраст старше 70 лет, получают компенсацию 50 процентов от взноса, старше 80 лет — 100 процентов от взноса

Все затраты на компенсацию взносов за капремонт возьмет на себя областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU