СЕГОДНЯ 04:06 2019-09-26T04:07:00+03:00

В Кемерове выбраны места для установки новых детских площадок в 2020 году.ФОТО: Администрация города Кемерово

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В Кемерове выбраны места для установке новых детских площадок в 2020 году. Голосование провела администрация областного центра.

Выбрано 10 мест, в которых в следующем году появятся игровые площадки в рамках программы «100 детских площадок территориям Кузбасса», инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Всего в голосовании приняло участие 5 143 человека, они соглашались с одним из 28-ми предложенных вариантов.

-Кроме того, все желающие могли предложить свой вариант, - рассказали в городской мэрии. - В результате список пополнили еще две территории, набравшие наибольшее количество упоминаний.

По результатам голосования определены следующие места для новых площадок:

-улица Боровая, 63;

-улица Рабочая, 162;

-бульвар Кедровый, 20/3;

-улица Стахановская, 27;

-улица 5 квартал (поселок Новый);

-улица 2-я Аральская, 2А;

-переулок Сормовский, 24;

-улица Городецкая, 1А;

-улица Халтурина, 35А-37А;

-улица 40 лет Октября, севернее домов № 13-15.

Напомним, Кемерово второй год подряд принимает участие в губернаторской программе «100 детских площадок территориям Кузбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU