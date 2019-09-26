В Кемерове выбраны места для установки новых детских площадок в 2020 году
В Кемерове выбраны места для установке новых детских площадок в 2020 году. Голосование провела администрация областного центра.
Выбрано 10 мест, в которых в следующем году появятся игровые площадки в рамках программы «100 детских площадок территориям Кузбасса», инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Всего в голосовании приняло участие 5 143 человека, они соглашались с одним из 28-ми предложенных вариантов.
-Кроме того, все желающие могли предложить свой вариант, - рассказали в городской мэрии. - В результате список пополнили еще две территории, набравшие наибольшее количество упоминаний.
По результатам голосования определены следующие места для новых площадок:
-улица Боровая, 63;
-улица Рабочая, 162;
-бульвар Кедровый, 20/3;
-улица Стахановская, 27;
-улица 5 квартал (поселок Новый);
-улица 2-я Аральская, 2А;
-переулок Сормовский, 24;
-улица Городецкая, 1А;
-улица Халтурина, 35А-37А;
-улица 40 лет Октября, севернее домов № 13-15.
Напомним, Кемерово второй год подряд принимает участие в губернаторской программе «100 детских площадок территориям Кузбасса».
ИСТОЧНИК KP.RU