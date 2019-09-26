2019-09-26T06:28:10+03:00
Происшествия

Думала, не заметят: начальник кузбасского почтового отделения похитила 202 тысячи рублей

Свой поступок женщина объяснила нехваткой денег
Екатерина РОМАНОВА
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Думала, не заметят: начальник кузбасского почтового отделения похитила 202 тысячи рублейДумала, не заметят: начальник кузбасского почтового отделения похитила 202 тысячи рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Начальник почтового отделения в Яшкинском районе растратила вверенное ей имущество. Женщина отпускала товар в долг, а полученные потом деньги присваивала себе.

Более 202 тысяч присвоила жительница Яшкинского района. С февраля по апрель нынешнего года она занимала должность начальник отделения почтовой связи. Местные жители приобретали на почте товар с отсрочкой оплаты, а начальница записывала все это в специальную тетрадь. Потом, когда должники вносили оплату, она забирала эти деньги себе. Женщина была уверена: хищения останутся незамеченными, а жители села не вспомнят, что передавали деньги в счет погашения задолженности. Кроме того, 34-летняя начальница брала детские товары и не оплачивала их. Все это она объяснила нехваткой денег.

Во время внутренней ревизионной проверки преступление было выявлено. Оказалось, что уволенная после скандала начальница «заработала» более 202 тысяч. А вот тетрадь, где вела записи, женщина сожгла.

- В суде она полностью признала свою вину, в ходе расследования возместила причиненный отделению «Почты России» ущерб, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - С учетом смягчающих наказание обстоятельств, в том числе наличия трех малолетних детей, ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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