2019-09-26T06:58:35+03:00
Происшествия

Огонь уничтожил ДК в кузбасском поселке: стало известно, отчего начался пожар

Пожар обнаружили слишком поздно
Екатерина РОМАНОВА
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Огонь уничтожил ДК в кузбасском поселке: стало известно, отчего начался пожар. ФОТО: Instagram, press_atrОгонь уничтожил ДК в кузбасском поселке: стало известно, отчего начался пожар. ФОТО: Instagram, press_atr
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Жители поселка Спасск Таштагольского районе остались без Дома культуры: накануне огонь уничтожил деревянное здание. Увы, пожар был обнаружен слишком поздно.

О том, что в поселке Спасске на улице Мостовой горит Дом культуры,очевидцы сообщили на пульт диспетчера в 17:55. К тому времени огонь уже охватил часть здания. С пожаром боролись 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники, также привлекались добровольные пожарные. Глава района Владимир Макута также оказывал посильную помощь в тушении. Локализовали пожар в 18:50, а ликвидировали в 19:35.Увы, спасти здание не удалось.

- На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания и внутренние помещения. В результате пожара частично обгорела и обрушилась крыша здания, обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь составила 250 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – по предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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