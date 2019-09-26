СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-26T07:53:55+03:00

За полгода в Кузбассе возбудили 141 уголовное дело о коррупционных преступлениях Фото: Иван МАКЕЕВ

Чаще всего для хищений используется служебное положение

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За первое полугодие 2019 года в Кузбассе возбуждено 141 уголовное дело о коррупционных преступлениях. Чаще всего для хищений используется служебное положение.

В областном Следственном комитете прошло заседание, главной темой которого стала борьба с коррупцией. В первой половине года поступило заявление о 267 таких преступлениях, для сравнения: в аналогичном периоде 2018 года – 120. В итоге было возбуждено 141 уголовное дело.

-Наиболее распространенными остаются такие преступления, как хищение с использованием служебного положения, получение и дача взятки, которые выявлялись среди должностных лиц и государственных служащих органов государственной власти и местного самоуправления, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.

Увеличилось и количество уголовных дел о посредничестве во взяточничестве и служебном подлоге. В суд было направлено 28 уголовных дел по 129 эпизодам преступной деятельности, при возбуждении еще 13 уголовных делах назначены штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU