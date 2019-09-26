Трое кузбассовцев погибли при столкновении легковушки и грузовика
Смертельное ДТП произошло днем 25 сентября днем в Тогучинском районе. При столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека, трое из которых – жители Кузбасса.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 14.00 на 93-ем километре автодороги К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer двигался со стороны Новосибирска в направлении Ленинска-Кузнецкого. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В момент ДТП в легковушке находился водитель и три пассажира.
- В ДТП погибли четыре человека. 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и трое пассажиров: 49-летняя новокузнечанка, 20-летний житель поселка Загорский и 45-летний житель Алтайского края, прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В настоящее время проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU