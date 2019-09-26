СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-26T08:07:23+03:00

Трое кузбассовцев погибли при столкновении легковушки и грузовика. ФОТО: ГУ МВД России по Новосибирской области

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Смертельное ДТП произошло днем 25 сентября днем в Тогучинском районе. При столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека, трое из которых – жители Кузбасса.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 14.00 на 93-ем километре автодороги К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer двигался со стороны Новосибирска в направлении Ленинска-Кузнецкого. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В момент ДТП в легковушке находился водитель и три пассажира.

- В ДТП погибли четыре человека. 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и трое пассажиров: 49-летняя новокузнечанка, 20-летний житель поселка Загорский и 45-летний житель Алтайского края, прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU