СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-26T09:20:02+03:00

В Новокузнецке с предпринимателя взыскали 1,3 миллиона рублей за вину работника.ФОТО: УФССП по Кемеровской области

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В Новокузнецке с местного предпринимателя взыскали 1,3 миллиона рублей за преступление, совершенное его сотрудником. В счет погашения долга мужчина продал свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, водитель автобуса, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода не выбрал безопасную скорость и сбил человека. В результате ДТП тот скончался. Суд приговорил водителя к 2,5 месяца колонии-поселения с лишением прав на два года и 10 месяцев.

Мать погибшего подала в суд на индивидуального предпринимателя, который являлся работодателем осужденного, на возмещение расходов на ритуальные услуги и компенсацию морального вреда. Тот требование женщины удовлетворил

- Индивидуальный предприниматель приехал в НМОСП по ИОЗИП для получения разъяснений по материалам исполнительного производства. Общая сумма долга составила около 1,3 миллиона рублей, - отметили в ведомстве. - Мужчина приехал на своем автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который был арестован судебным приставом в счет погашения. Через несколько дней индивидуальный предприниматель оплатил всю сумму задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU