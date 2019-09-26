Кузбассовец запечатлел запуск ракеты с Байконура

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-26T09:32:00+03:00

Это был последний пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15»

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Житель города Белово запечатлел запуск ракеты-носителя - уникальной в своем роде. Это последний пуск ракеты «Союз ФГ», который произведен с Байконура.

Увидеть, как в небе над Кузбассом стремительно уходит ввысь ракета, удалось немногим: на части региона вечером в среду, 25 сентября, было пасмурно. Однако шанс сфотографировать «медузу» выпал жителю Белова Роману Самылкину: небо было ясным и чистым.

Остался в небе только след... ФОТО: Роман Самылкин

- Я немного увлекаюсь космосом и ждал, когда состоится крайний запуск с Гагаринского старта, - рассказал Роман Самылкин. - Это не первая попытка снять «медузу», но первая удачная. Бонусом получилось запечатлеть падающую звезду.

Роман также отметил, что его знакомым в Новокузнецке, к сожалению, не удалось понаблюдать, как в небо уходит космический корабль.

Падающая звезда (справа вверху) - бонусом. ФОТО: Роман Самылкин

К слову, на пилотируемом корабле «Союз МС-15» находятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый в истории ОАЭ космонавт Хаззаа аль-Мансури. А вот «Союз-ФГ» стал последней в истории ракетой-носителем, запущенной в космос с Байконура. Начиная с 2020 года космонавтов будут запускать с помощью новых ракет «Союз-2.1а».

ИСТОЧНИК KP.RU