Более 10 миллионов рублей перечислил Россельхозбанк на проекты по защите амурского тигра в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-26T09:04:07+03:00

Средства используются для борьбы с браконьерством и на воспитание бережного отношения к природе

Изменить размер текста: A A

В рамках кампании «Их судьба в наших руках» АО «Россельхозбанк» с начала 2019 года перечислил более 10 млн рублей на проекты по защите и сохранению амурского тигра.

Совместная кампания с Автономной некоммерческой организацией «Центр «Амурский тигр» реализуется с 2014 года. В рамках нее выпускаются кредитные и дебетовые карты, при использовании которых АО «Россельхозбанк» перечисляет определенный проект от своей прибыли на меры по спасению и сохранению одного из самых редких и красивых хищников на планете – амурского тигра. Всего за время действия кампании банк перечислил почти 70 млн рублей.

Полученные средства Центр «Амурский тигр» направляет на финансирование проектов по усилению борьбы с браконьерством, техническому оснащению служб охотничьего надзора и служб охраны особо охраняемых природных в ареале тигра. Второе направление финансирования – это мероприятия по воспитанию в обществе культуры бережного отношения к природе.