Три новых светофора заработали в Новокузнецке
В Новокузнецке с 25 сентября заработали три новых светофора. Монтаж новых дорожных объектов должен повысить безопасность участников дорожного движения.
Как рассказали в администрации города, светофоры обустроены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, на проспекте Кузнецкстроевском, 18 смонтирован светофор вызывного типа - для перехода достаточно нажать кнопку и ждать зеленого сигнала. Еще два светофора установлены на перекрестке улицы Тореза с улицей Мохова и перекрестке улицы Народной с улицей Конева.
- Обращайте внимание на знаки и сигналы светофора, не нарушайте правила дорожного движения, - попросили пешеходов и водителей в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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