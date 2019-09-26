2019-09-26T11:08:03+03:00
Общество

Три новых светофора заработали в Новокузнецке

Главная цель дорожных объектов - повышение безопасности на дорогах
Ирина АВТУШКО
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Три новых светофора заработали в Новокузнецке.ФОТО: Администрация НовокузнецкаТри новых светофора заработали в Новокузнецке.ФОТО: Администрация Новокузнецка
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В Новокузнецке с 25 сентября заработали три новых светофора. Монтаж новых дорожных объектов должен повысить безопасность участников дорожного движения.

Как рассказали в администрации города, светофоры обустроены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, на проспекте Кузнецкстроевском, 18 смонтирован светофор вызывного типа - для перехода достаточно нажать кнопку и ждать зеленого сигнала. Еще два светофора установлены на перекрестке улицы Тореза с улицей Мохова и перекрестке улицы Народной с улицей Конева.

- Обращайте внимание на знаки и сигналы светофора, не нарушайте правила дорожного движения, - попросили пешеходов и водителей в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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