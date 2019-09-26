Кузбассовец выплатит компенсацию за секс с несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-26T11:09:55+03:00

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В Кузбассе мужчина выплатит денежную компенсацию в размере 85 тысяч рублей за секс с 15-летней девушкой. Ранее суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.

С соответствующим заявлением обратился в суд прокурор Кировского района Кемерова. 20-летний житель областного центра вступил в связь с 15-летней девушкой, тем самым нарушив ее половую неприкосновенность. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

После вынесения приговора в инстанцию было подано новое заявление. Чтобы восстановить нарушенные права несовершеннолетней девушки, сотрудник полиции потребовал взыскать с осужденного компенсацию морального вреда, нанесенного преступлением.

- Кировский районный суд города Кемерово признал требования прокурора законными и обоснованными и обязал возместить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 85 тысяч рублей, - комментируют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU