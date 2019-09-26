Кузбассовец выплатит компенсацию за секс с несовершеннолетней
В Кузбассе мужчина выплатит денежную компенсацию в размере 85 тысяч рублей за секс с 15-летней девушкой. Ранее суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.
С соответствующим заявлением обратился в суд прокурор Кировского района Кемерова. 20-летний житель областного центра вступил в связь с 15-летней девушкой, тем самым нарушив ее половую неприкосновенность. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
После вынесения приговора в инстанцию было подано новое заявление. Чтобы восстановить нарушенные права несовершеннолетней девушки, сотрудник полиции потребовал взыскать с осужденного компенсацию морального вреда, нанесенного преступлением.
- Кировский районный суд города Кемерово признал требования прокурора законными и обоснованными и обязал возместить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 85 тысяч рублей, - комментируют в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU