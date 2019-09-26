Кузбасский Совет народных депутатов переименуют в Законодательное собрание

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-26T10:24:12+03:00

Решение вступит в силу 1 декабря этого года

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Областной Совет народных депутатов планируется переименовать в Законодательное собрание Кемеровской области – Кузбасса. Решение вступит в силу 1 декабря этого года.

Решение о внесении изменений в Устав региона и переименовании законодательного органа было принято в первом чтении на 17-й сессии, которая состоялась 25 сентября.

-Хочу отметить, что новое название как нельзя точнее отражает суть работы депутатов – законотворческую миссию, подчеркнул председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров, – ведь мы занимаемся, в первую очередь, принятием законов.

Второе чтение пройдет 30 октября, и если решение будет положительным, то парламент начнет работу в новом статусе.

Напомним, что кузбасский Облсовет пятого созыва работает с 14 сентября 2018 года. За это время депутаты провели 16 сессий и более 200 заседаний комитетов и рабочих групп. Праламентариями был принят 161 областной закон, 88 постановлений о поддержке федеральных законов. В Совет законодателей России кузбасские депутаты внесли девять законодательных инициатив.

ИСТОЧНИК KP.RU