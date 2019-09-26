2019-09-26T12:39:59+03:00
Общество

Туристы привезли в Новокузнецк из-за границы опасные цветы

Корневища культур задержали на таможне
Ирина АВТУШКО
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Туристы привезли в Новокузнецк из-за границы опасные цветыТуристы привезли в Новокузнецк из-за границы опасные цветыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Туристы, которые были на отдыхе во Вьетнаме, привезли в Новокузнецк корневища опасных цветочных культур. Их обнаружили сотрудники Кемеровской таможни.

Две женщины, отдыхавшие в Камрани, решили по возвращении домой взять с собой семь корневищ цветочных растений. При этом ввозимый товар они не задекларировали. Против нарушительниц возбудили дела об административных правонарушениях.

-С начала года Кемеровская таможня зарегистрировала более ста эпизодов ввоза корневищ и семян цветочных культур, - рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления. - Все они изъяты представителями Россельхознадзора, так как эти растения могут быть заражены опасными бактериями и вредителями, способными нанести существенный вред всему сельскому хозяйству.

Сотрудники ведомства еще раз напоминают, что ввоз растений и животных из другой страны должен сопровождаться специальными документами. За их отсутствие грозит конфискация товара и штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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