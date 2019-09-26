СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-26T12:44:30+03:00

Кузбасс попал в топ-3 регионов Сибири по старению жителей Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Кузбасс вошел в топ-3 регионов Сибири по быстрому старению населения. По информации Новосибирскстата, Кемеровская область заняла третье место.

Эксперты сравнили средний возраст жителей Сибири. Кузбасс оказался одним из лидеров по быстрому увяданию населения. По итогам прошлого года средний возраст жителя Сибирского федерального округа составил 38,9 года. При этом показатель по России чуть выше - 40 лет.

Первую строчку лидеров среди сибиряков занял Алтайский край - средний возраст его жителей составляет 40,5 года. Кемеровская область оказалась на втором месте - 39,7 года. Замыкает список самых «старших» Новосибирская область - 39,6.

Отметим, больше всего молодых людей живет в Республике Тыва. Там средний возраст жителей составил 29,8 года. Это связано с высокой рождаемостью в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU