СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-26T12:45:45+03:00

В Кузбассе девушка выпала из окна пятого этажа и осталась жива

Она с многочисленными травмами доставлена в больницу

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В Кузбассе молодая девушка выпала из окна пятого этажа и осталась в живых. Сейчас она находится под пристальным наблюдением врачей.

В Киселевске молодая девушка выпала из окна дома, находящегося по улице 50 лет Октября. Случай, хоть и несчастный, оказался удачным: пострадавшая осталась в живых. С многочисленными травмами ее доставили в больницу.

По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», медики диагностировали у девушки переломы позвоночника, костей таза, голени, переломы ребер и другие травмы.Предварительно установлено, что киселевчанка упала с высоты пятого этажа.

В настоящее время подробности произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU