В Кузбассе девушка выпала из окна пятого этажа и осталась жива
В Кузбассе молодая девушка выпала из окна пятого этажа и осталась в живых. Сейчас она находится под пристальным наблюдением врачей.
В Киселевске молодая девушка выпала из окна дома, находящегося по улице 50 лет Октября. Случай, хоть и несчастный, оказался удачным: пострадавшая осталась в живых. С многочисленными травмами ее доставили в больницу.
По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», медики диагностировали у девушки переломы позвоночника, костей таза, голени, переломы ребер и другие травмы.Предварительно установлено, что киселевчанка упала с высоты пятого этажа.
В настоящее время подробности произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU