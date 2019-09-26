Кемеровчанина ждет суд за выложенный в сети интимный ролик с подругой
Житель Кемерова расстался со своей возлюбленной и выбрал оригинальный способ ей отомстить. Мужчина выложил в интернет видео интимного содержания с ее участием.
Перед судом предстанет 34-летний житель областного центра, которого обвиняют в незаконном распространении сведений о частном лице, составляющих личную или семейную тайну.
В июне этого года обвиняемый поругался со своей подругой и они прекратили отношения. Мужчина решил отомстить и в социальных сетях он выставил видеоролик интимного содержания с участием девушки.
- Узнав об этом, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.
Далее уголовное дело в его отношении будет рассматриваться в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU