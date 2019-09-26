2019-09-26T12:24:10+03:00
Происшествия

Кемеровчанина ждет суд за выложенный в сети интимный ролик с подругой

Так мужчина решил отомстить бывшей возлюбленной
Ирина АВТУШКО
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Кемеровчанина ждет суд за выложенный в сети интимный ролик с подругойКемеровчанина ждет суд за выложенный в сети интимный ролик с подругойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Кемерова расстался со своей возлюбленной и выбрал оригинальный способ ей отомстить. Мужчина выложил в интернет видео интимного содержания с ее участием.

Перед судом предстанет 34-летний житель областного центра, которого обвиняют в незаконном распространении сведений о частном лице, составляющих личную или семейную тайну.

В июне этого года обвиняемый поругался со своей подругой и они прекратили отношения. Мужчина решил отомстить и в социальных сетях он выставил видеоролик интимного содержания с участием девушки.

- Узнав об этом, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Далее уголовное дело в его отношении будет рассматриваться в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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