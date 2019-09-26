Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан активней жаловаться на свалки
Мэр Новокузнецка Сергей кузнецов попросил горожан активней делиться информацией о несанкционированных свалках. Жалобы могут стать поводом для внезапных рейдов властей и экологов.
На своей странице в социальных сетях градоначальник отметил, стало проводиться все больше рейдов вместе с УВД и экополицией, и они продуктивны. Присутствие правоохранителей позволяет сразу же привлечь организации-нарушители к ответственности в виде штрафа до 250 тысяч рублей.
-Отныне о всех рейдах будем рассказывать вам регулярно, - обратился мэр к жителям в Instagram. - Вы также можете стать нашими помощниками. Ваши фотографии, видео станут для нас вескими основаниями для внезапных рейдов.
Свидетелей нарушения Сергей Кузнецов попросил оставлять ему личные сообщения в соцсетях или писать в комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU