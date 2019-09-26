Попечительский совет взял на попечение: в Кемерове ищут дом двум котятам

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-26T13:22:53+03:00

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Пару рыжевато-полосатых котят обнаружили в подъезде одного из многоквартирных домов кемеровчане. Устройством судьбы усатых малышей занялась Анна Цивилева, председатель попечительского совета.

«Найдены котята в подъезде жилого дома города Кемерово. Малыши активные, дружелюбные, ласковые, любят играть и веселиться. Охотно идут на руки и мурлычут. Котята ищут свой дом и самых любящих хозяев. Они очень доверяют людям, надеемся, что найдутся те, кто сможет ответить им взаимностью», - такой пост с указанием контактного телефона разместила на своей страничке Анна Цивилева.

Некоторые комментаторы были удивлены тем, что председатель Попечительского совета решила заняться пристроем бездомных котят, однако большинство подписчиков ее блога отметило, что Совет занимается помощью всем нуждающимся. Сама же Анна Цивилева написала и о том, что проблема бездомных животных всегдла стоит остро, и ни она, как глава Попечительского совета, ни его челны не могут оставаться в стороне.

- В рамках нашей рубрики «В добрые руки» на сайте Совета по вопросам попечительства popechitely 42.ru пристраиваем брошенных собак и кошек. Всем им необходима забота и любовь хозяина, - прокомментировала Анна Цивилева.

ИСТОЧНИК KP.RU