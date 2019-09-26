2019-09-26T14:42:24+03:00
Происшествия

В Кузбассе начальник отдела налоговой инспекции решился на взятку ради ипотеки

В общей сложности он получил более 60 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе начальник отдела налоговой инспекции решился на взятку ради ипотекиВ Кузбассе начальник отдела налоговой инспекции решился на взятку ради ипотекиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе под суд пойдет начальник одного из отделов налоговой инспекции за получение взятки. Добытые незаконным путем деньги он тратил на взносы по ипотеке.

В 2016 году 38-летний начальник отдела по обеспечению процедуры банкротства УФНС России по Кемеровской области предложил арбитражному управляющему предприятия, находящегося в стадии банкротства, перечислять ему каждый месяц по 10 тысяч рублей. А взамен обещал закрыть глаза на те нарушения налогового законодательства, которые допускались на стадии банкротства .

- Последний согласился, в общей сложности он перевел сотруднику налоговой инспекции более 60 тысяч рублей, - рассказали в областном Следкоме. - О преступной деятельности подозреваемого стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.

Задержанный инспектор своей вины не признал и со следствием сотрудничать отказался. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Междуреченске на пенсионерку сдуло автобусную остановку
Кузбассовец украл стиральную машинку ради погашения долга
Имениннику можно все: сотрудник автомойки в день рождения украл машину кемеровчанина
Попечительский совет взял на попечение: в Кемерове ищут дом двум котятам
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан активней жаловаться на свалки
Замгубернатора Глеб Орлов встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Старт»
Кемеровчанина ждет суд за выложенный в Сети интимный ролик с подругой
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил с 85-летием Олега Басилашвили
В Кузбассе девушка выпала из окна пятого этажа и осталась жива
Кузбасс попал в топ-3 регионов Сибири по старению жителей
Туристы привезли в Новокузнецк из-за границы опасные цветы
Водитель сбил семилетнего ребенка на дороге в Кузбассе
Кузбасский Совет народных депутатов переименуют в Законодательное собрание
Кузбассовец выплатит компенсацию за секс с несовершеннолетней
Три новых светофора заработали в Новокузнецке