В Кузбассе начальник отдела налоговой инспекции решился на взятку ради ипотеки

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-26T14:42:24+03:00

В общей сложности он получил более 60 тысяч рублей

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В Кузбассе под суд пойдет начальник одного из отделов налоговой инспекции за получение взятки. Добытые незаконным путем деньги он тратил на взносы по ипотеке.

В 2016 году 38-летний начальник отдела по обеспечению процедуры банкротства УФНС России по Кемеровской области предложил арбитражному управляющему предприятия, находящегося в стадии банкротства, перечислять ему каждый месяц по 10 тысяч рублей. А взамен обещал закрыть глаза на те нарушения налогового законодательства, которые допускались на стадии банкротства .

- Последний согласился, в общей сложности он перевел сотруднику налоговой инспекции более 60 тысяч рублей, - рассказали в областном Следкоме. - О преступной деятельности подозреваемого стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.

Задержанный инспектор своей вины не признал и со следствием сотрудничать отказался. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU