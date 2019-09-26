Имениннику можно все: сотрудник автомойки в день рождения украл машину кемеровчанина

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-26T14:57:33+03:00

Вместе с друзьями он отправился кататься по городу

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В Кемерове сотрудник автомойки в день рождении угнал машину клиента и отправился в путешествие по ночному городу.

Сотрудники Госавтоинспекции во время вечернего патруля остановили автомобиль Honda Accord. Он нарушал правила дорожного движения. Водитель не смог предъявить ни водительского удостоверения, ни каких-либо документов на транспортное средство. Кроме того, полицейские почувствовали явный запах алкоголя, исходящий от водителя.

- Сотрудники установили личность задержанного. Им оказался ранее судимый местный житель, работающий на одной из городских автомоек. Он отмечал свой день рождения и в завершение праздника решил прокатить друзей по городу. Для этого он воспользовался автомобилем одного из клиентов. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU