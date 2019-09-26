2019-09-26T14:57:33+03:00
Происшествия

Имениннику можно все: сотрудник автомойки в день рождения украл машину кемеровчанина

Вместе с друзьями он отправился кататься по городу
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Сотрудник автомойки в день рождения украл машину кемеровчанинаСотрудник автомойки в день рождения украл машину кемеровчанинаФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В Кемерове сотрудник автомойки в день рождении угнал машину клиента и отправился в путешествие по ночному городу.

Сотрудники Госавтоинспекции во время вечернего патруля остановили автомобиль Honda Accord. Он нарушал правила дорожного движения. Водитель не смог предъявить ни водительского удостоверения, ни каких-либо документов на транспортное средство. Кроме того, полицейские почувствовали явный запах алкоголя, исходящий от водителя.

- Сотрудники установили личность задержанного. Им оказался ранее судимый местный житель, работающий на одной из городских автомоек. Он отмечал свой день рождения и в завершение праздника решил прокатить друзей по городу. Для этого он воспользовался автомобилем одного из клиентов. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Междуреченске на пенсионерку сдуло автобусную остановку
Кузбассовец украл стиральную машинку ради погашения долга
В Кузбассе начальник отдела налоговой инспекции решился на взятку ради ипотеки
Попечительский совет взял на попечение: в Кемерове ищут дом двум котятам
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан активней жаловаться на свалки
Замгубернатора Глеб Орлов встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Старт»
Кемеровчанина ждет суд за выложенный в Сети интимный ролик с подругой
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил с 85-летием Олега Басилашвили
В Кузбассе девушка выпала из окна пятого этажа и осталась жива
Кузбасс попал в топ-3 регионов Сибири по старению жителей
Туристы привезли в Новокузнецк из-за границы опасные цветы
Водитель сбил семилетнего ребенка на дороге в Кузбассе
Кузбасский Совет народных депутатов переименуют в Законодательное собрание
Кузбассовец выплатит компенсацию за секс с несовершеннолетней
Три новых светофора заработали в Новокузнецке