Кузбассовец украл стиральную машинку ради погашения долга

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-26T14:59:04+03:00

За это он может отправиться в колонию общего режима на пять лет

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В Кузбассе мужчина украл стиральную машину, чтобы избавиться от долга. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В отделение полиции Анжеро-Судженска обратилась местная жительница. Женщина рассказала сотрудникам, что из общей кухни у нее похитили стиральную машинку. Стоимость ущерба - 15 тысяч рублей.

Полицейские выяснили все обстоятельства дела. Так, ранее судимый 30-летний горожанин, который когда-то проживал в этом общежитии и был знаком с пострадавшей, проник в помещение и вынес оттуда стиральную машину. Технику он передал знакомому в качестве возврата долга. Сотрудники изъяли похищенную технику и вернули законной владелице.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU