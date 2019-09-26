Гендиректор новокузнецкой фирмы предстал перед судом за убийство брата-киднеппера

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-26T16:42:33+03:00

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Новокузнечанин, убивший своего брата, ответит за свой поступок по закону. В Центральной районном суде города началось рассмотрение уголовного дела об убийстве Александра Енгалычева.

Имя Александра Енгалычеванекоторое время назад было на слуху у горожан. Конфликт с бывшей супругой по поводу воспитания их общего ребенка вышел за границы семьи, когда женщина заявила, что Енгалычев украл дочь. В течение нескольких лет мужчина находился в федеральном розыске, пока в ноябре 2018 года его на обнаружили в подъезде дома на проспекте Ермакова застреленным. Среди прочих, звучали версии, что причиной гибели могли стать бизнес и конфликт с бывшей супругой. На второй версии особенно настаивал младший брат, Алексей Енгалычев. Когда выяснилось, что бизнес у мужчин был общим, брата включили в список подозреваемых. Позже выяснилось, что компания принадлежала Александру, а его брат, Алексей, числился в ней директором. У мужчин был конфликт, так как младший брат растратил деньги, а старший регулярно унижал и оскорблял родственника. Накопившиеся обиды заставили Алексея выяснить распорядок дня старшего брата и застрелить его.

- В процессе огласили обвинительное заключение, идет допрос свидетелей. Вину в преступлении Алексей Енгалычев признал. Процесс продолжается, - сообщает city-n.

ИСТОЧНИК KP.RU