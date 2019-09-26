2019-09-26T17:34:35+03:00
Экономика

Россельхозбанк увеличил чистую прибыль до 11,4 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2019 года

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился в 2,4 раза
Яков КРЫМСКИЙ
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Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 8 месяцев 2019 года составила 11,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился в 2,4 раза.

В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями Банка России, составила 3,9 млрд рублей.

В январе-августе 2019 года Россельхозбанк нарастил совокупный кредитный портфель на 6% - до 2 трлн 281 млрд рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 6% - до 1 трлн 837 млрд рублей, физических лиц – на 5% (до 444 млрд рублей).

За 8 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 7% и достиг отметки в 1,3 трлн рублей, в том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ составил 241,1 млрд рублей. По итогам 8 месяцев 2019 года аграриям на развитие МСБ было выдано более 110 млрд рублей (+12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых в январе-августе 2019 года предоставлено 161,8 млрд рублей против 118,5 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. Банк остается лидером льготного кредитования АПК и наращивает объемы финансирования сезонных работ. За 8 месяцев текущего года на кредитование сезонных работ было направлено 219,7 млрд рублей против 211,8 млрд рублей годом ранее.

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