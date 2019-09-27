Суши с тараканами и мухами: в Кемерове закрыли антисанитарное кафе

СЕГОДНЯ 03:07 2019-09-27T03:07:49+03:00

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В Кемерове из-за антисанитарных условий закрыли очередное предприятие общественного питания. Правда торговой точке «Суши сити» дали возможность устранить выявленные нарушения.

А их немало. Судя по результатам проверки, которую провели на предприятии общепита по улице Марковцева 20б сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. В частности, предприятие заселено так называемыми «синантропными членистоногими», в народе проще – с мухами и тараканами. При этом, мероприятия по дезинсекции не проводились, а договор со специализированной организацией такого профиля отсутствует. Помимо этого организация осуществляла сбор мусора в емкости без крышек, применяла некоторые пищевые продукты без документов, подтверждающих качество и безопасность и разделочный инвентарь без маркировки. Также отсутствовала раковина, оборудованная холодной и горячей водой через смеситель, мылом, разовым полотенцем;

Как рассказали в областном Роспотребнадзоре, суд Ленинского района приостановил деятельность предприятия на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU