2019-09-27T06:42:37+03:00
Общество

На канатной дороге в Междуреченске нашли 79 нарушений

Объект принадлежит Центру зимних видов спорта
Ирина АВТУШКО
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На канатной дороге в Междуреченске нашли 79 нарушенийНа канатной дороге в Междуреченске нашли 79 нарушенийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты Ростехнадзора провели плановую выездную проверку канатной дороги, принадлежащей муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта», и обнаружили множество нарушений. Объект расположен в Междуреченске.

Как сообщили в ведомстве, на опасном производственном объекте, которым является канатная дорога, выявлено сразу 79 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Например, было отключено устройство контроля превышения скорости главного привода, отсутствовали устройства безопасности, которые отвечают за своевременную высадку пассажиров на верхней и нижней станции, дорога эксплуатируется с неисправным аварийным тормозом и т.д.

- По результатам проверки составлен акт и выдано предписание муниципальному бюджетному учреждению физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта» об устранении нарушений требований промышленной безопасности, - сообщили в ведомстве.

Также к административной ответственности привлекли юрлицо и два должностных лица на общую сумму 240 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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