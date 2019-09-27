2019-09-27T06:50:10+03:00
Общество

Самая холодная ночь: в Кузбассе температура опустилась до -5 градусов

Днем пока по-прежнему держится тепло
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе температура опустилась до -5 градусовВ Кузбассе температура опустилась до -5 градусовФото: Олег УКЛАДОВ
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Ночь с 26 на 27 сентября выдалась в Кузбассе самой холодной с начала осени. В отдельных территориях столбики термометров опускались до отметки -5 градусов.

По данным Кемеровского гидрометцентра, минувшей ночью средняя температура по области составила -5… 0 градусов, лишь местами столбики термометров поднимались до +5. Днем в пятницу по области прогнозируется +8… +13 градусов, будет дуть юго-западный ветер, сменяясь на юго-восточный, со скоростью 2-7, а местами до 12 метров в секунду. В Кемерове ночью температура опускалась до -3 градусов, днем ожидается потепление до +10… +12.

Напомним, что на предстоящих выходных погода в Кузбассе будет не самой комфортной - жителям области обещают мокрый снег и порывистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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