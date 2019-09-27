Жительница Киселевска захотела легких денег и потеряла 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:02 2019-09-27T07:01:58+03:00

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Женщина из Киселевска лишилась внушительной суммы денег из-за доверчивости и желания легкой прибыли. Из-за мошенника она потеряла 2 миллиона рублей.

О своей финансовой неудаче 45-летняя горожанка сама сообщила полицейским. Как выяснилось, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился финансовым консультантом, специализирующимся на инвестициях. Далее он предложил женщине выгодно вложить ее деньги и получить ощутимый доход. Также мошенник заверил, что в ее действиях не будет никакого риска и она в любой момент сможет вернуть свои деньги.

- Жительница Киселевска поверила незнакомцу и в течение нескольких дней перевела на указанные им счета более 2 миллионов рублей. Когда женщина решила получить обратно свои деньги с дивидендами, то не смогла этого сделать, а телефон «финансового консультанта» оказался выключен, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас мошенника разыскивают, за противоправные действия ему грозит до пяти лет тюрьмы. А сотрудники полиции не в первый раз предупреждают: не стоит переводить деньги на счета сторонних лиц, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU