Новая остановка общественного транспорта появится в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:08 2019-09-27T06:08:31+03:00

А еще одна остановка будет переименована

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Уже с 28 сентября кемеровские автобусы будут останавливаться на новой дополнительной остановке – «Женская гимназия». А одна из действующих остановок будет переименована.

Благодаря действию программы благоустройства остановок пассажирского транспорта, в Кемерове появится новая остановка – «Женская гимназия». Уже с 28 сентября здесь будут останавливаться автобусы. Кроме того, одна из действующих остановок – «Детский дом «Колосок» получит новое название. С 28 сентября она будет называться «Улица Игарская».

Эти изменения коснутся следующих маршрутов:

- №164 «Железнодорожный вокзал — Силино»;

- № 165 «железнодорожный вокзал — Старочервово»;

- № 166/167 «деревня Упоровка — деревня Воскресенка»;

- № 180 «железнодорожный вокзал — Елыкаево — Силино»;

- № 200а «диспетчерский пункт Центральный — садовое общество «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU