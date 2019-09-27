2019-09-27T06:08:31+03:00
Общество

Новая остановка общественного транспорта появится в Кемерове

А еще одна остановка будет переименована
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Новая остановка общественного транспорта появится в КемеровеНовая остановка общественного транспорта появится в Кемерове
Изменить размер текста:

Уже с 28 сентября кемеровские автобусы будут останавливаться на новой дополнительной остановке – «Женская гимназия». А одна из действующих остановок будет переименована.

Благодаря действию программы благоустройства остановок пассажирского транспорта, в Кемерове появится новая остановка – «Женская гимназия». Уже с 28 сентября здесь будут останавливаться автобусы. Кроме того, одна из действующих остановок – «Детский дом «Колосок» получит новое название. С 28 сентября она будет называться «Улица Игарская».

Эти изменения коснутся следующих маршрутов:

- №164 «Железнодорожный вокзал — Силино»;

- № 165 «железнодорожный вокзал — Старочервово»;

- № 166/167 «деревня Упоровка — деревня Воскресенка»;

- № 180 «железнодорожный вокзал — Елыкаево — Силино»;

- № 200а «диспетчерский пункт Центральный — садовое общество «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовцы не хотят видеть на прилавках одинокую вафельку
Жительница Киселевска захотела легких денег и потеряла 2 миллиона рублей
Самая холодная ночь: в Кузбассе температура опустилась до -5 градусов
На канатной дороге в Междуреченске нашли 79 нарушений
Суши с тараканами и мухами: в Кемерове закрыли антисанитарное кафе
Россельхозбанк увеличил чистую прибыль до 11,4 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2019 года
Гендиректор новокузнецкой фирмы предстал перед судом за убийство брата-киднеппера
В Междуреченске на пенсионерку сдуло автобусную остановку
Кузбассовец украл стиральную машинку ради погашения долга
Имениннику можно все: сотрудник автомойки в день рождения украл машину кемеровчанина
В Кузбассе начальник отдела налоговой инспекции решился на взятку ради ипотеки
Попечительский совет взял на попечение: в Кемерове ищут дом двум котятам
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан активней жаловаться на свалки
Замгубернатора Глеб Орлов встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Старт»
Кемеровчанина ждет суд за выложенный в Сети интимный ролик с подругой
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил с 85-летием Олега Басилашвили
В Кузбассе девушка выпала из окна пятого этажа и осталась жива
Кузбасс попал в топ-3 регионов Сибири по старению жителей
Туристы привезли в Новокузнецк из-за границы опасные цветы
Водитель сбил семилетнего ребенка на дороге в Кузбассе
Кузбасский Совет народных депутатов переименуют в Законодательное собрание
Кузбассовец выплатит компенсацию за секс с несовершеннолетней
Три новых светофора заработали в Новокузнецке