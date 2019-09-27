Кузбассовцы не хотят видеть на прилавках одинокую вафельку

СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-27T09:09:41+03:00

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Кузбассовцы недоумевают: в то время, как экологи бьют тревогу и призывают отказаться от пластикового мусора, в кузбасском магазине продается «одинокая вафелька» в индивидуальной упаковке.

Фотографию одинокой вафельки в редакцию прислала читательница Елена Комарова. Женщина возмущена: сама по себе вафля небольшая, очень тоненькая, но при этом находится в индивидуальной упаковке, которая не перерабатывается.

«Я, конечно понимаю, такая упаковка может быть удобна, например, в дороге. Но пластиковый мусор, который останется от этой одинокой вафельки, принесет во много раз больше вреда, чем сама вафля - пользы, - написала Елена Комарова. - Может, лучше их упаковывать по несколько штук?

Единственная в упаковке вафля очень тоненькая. ФОТО: Елена Комарова

К слову, некоторое время назад одинокая вафля попала в поле внимания сообщества «Цель - ноль отходов». Активисты-экологи призвали бойкотировать одинокую вафлю в надежде, что это заставит производителя отказаться от неразумного увеличения количества пластикового мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU