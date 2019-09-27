СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-27T09:24:22+03:00

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В ночном небе над Междуреченском один из местных жителей заметил странный яркий объект. Хаотичные движения и отсутствие четкой траектории заставили мужчину предположить, что это - НЛО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/734449" frameborder="0"></iframe> НЛО над Кузбассом: житель Междуреченска сделал любопытные кадры.Видео: youtube, А. Мамедов

На видеоролике, который автор подписал как «Междуреченск. НЛО», запечатлена яркая точка в небе. Четкой траектории движения нет: объект то поднимается вверх, то опускается вниз, то ускоряет движение, то замедляет. Кроме того, он периодически исчезает. Некоторые пользователи сети интернет поспешили заявить, что происхождение объекта - внеземное. В подтверждение своей точки зрения они отметили, что у объекта нет габаритных огней, как у самолета, а сам он движется слишком свободно для любого земного объекта.

Впрочем, некоторые комментаторы предположили, что НЛО вполне может быть и земного происхождения - самолетом, метеозондом или дроном.

ИСТОЧНИК KP.RU