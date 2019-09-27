2019-09-27T09:33:39+03:00
Общество

Кованое вишневое дерево кузбассовцы просят установить в Кемерове

Кемеровчане создали петицию с требованием этого
Екатерина РОМАНОВА
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Вишни для дерева выковали мастера из нескольких десятков городов, а в единую композицию собирали их кузнецы из Ульяновска. ФОТО: Instagram, Сергей МорозовВишни для дерева выковали мастера из нескольких десятков городов, а в единую композицию собирали их кузнецы из Ульяновска. ФОТО: Instagram, Сергей Морозов
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Кемеровчане просят установить кованое дерево, которое выковали кузнецы со всей России, в областном центре. На площадке change.org они создали петицию с требованием разместить его в парке Ангелов.

Одного из кузбассовцев возмутило то, что кованое вишневое дерево, созданное в память о погибших кемеровчанах, вместо того, чтобы разместить в парке Ангелов, планируют поставить на территории аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра МЧС в Новокузнецке. Петицию с требованием установить дерево в Кемерове он разместил на площадке change.org.

«Прошу рассмотреть вопрос об установке памятника (дерево вишни), изготовленного нашими российскими мастерами именно в память об этом страшном событии, именно в Кемерове, недалеко от парка Ангелов. Именно это дерево показывает, как едины мы перед лицом общей беды. Именно вишенки, выкованные со слезами на глазах, а не сосны, выращенные как товар, символизируют нашу скорбь. Я очень надеюсь, что память в потомках будет жить!» - написал Артем Жуков в своей петиции.

Многие жители региона также уверены, что место памятнику - в парке Ангелов или рядом с ним.

Напомним, кованое дерево создавали кузнецы со всей России и Белоруссии: они выковали более сотни вишенок и веточек. А мастера из Ульяновска соединили их в единую композицию. Предполагалось, что пятиметровое дерево будет установлено в Кемерове, однако позже планы изменились.

Трагедия, унесшая жизни 60 человек, большинство из которых - дети, случилась 25 марта 2018 года в Кемерове. Тогда в четыре часа дня на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в детском батутном центре начался пожар. Посетители ТРЦ стали самостоятельно выходить из здания, однако из-за густого едкого дыма не все смогли найти выход.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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