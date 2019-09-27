2019-09-27T09:11:07+03:00
Происшествия

Ради нескольких мешков шишек кузбассовец спилил девять кедров

Сейчас мужчина проходит психолого-психиатрическую экспертизу
Екатерина РОМАНОВА
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Ради нескольких мешков шишек кузбассовец спилил девять кедров. ФОТО: Елена ДолговаРади нескольких мешков шишек кузбассовец спилил девять кедров. ФОТО: Елена Долгова
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Житель Яшкинского района отправился собирать шишки. Чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, он не стал забираться на деревья, а попросту спилил их.

В сентябре один из жителей Яшкинского района обратился в полицию с заявлением. Неизвестные избили его 20-летнего сына, который состоит на учете у врача-психиатра в связи с умственной отсталостью. Позже выяснилось, что избили юношу двое односельчан. В конце августа они проезжали по лесу и обратили внимание, что на земле лежат спиленные кедры, а юноша собирает с них шишки. На вопрос, кто спилил деревья, он сказал, что сам это сделал. Возмущенные мужчины избили односельчанина.

Позже выяснилось, что юноша пошел в лес за кедровыми шишками. Он очень боялся упасть с дерева, и чтобы этого не случилось, спилил сначала один кедр, потом – другой… Всего ради его «безопасности» пострадали девять деревьев. За несколько мешков шишек юноша получил доход в три тысячи рублей. А вот нанесенный ущерб превышает 196 тысяч рублей.

- В настоящее время производится расследование, юношу направят на судебную психолого–психиатрическую экспертизу, и если признают вменяемым, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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