Николай Валуев научит кузбассовцев играть в футгольф

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-27T10:44:09+03:00

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В субботу, 28 сентября, в Кемерове состоится турнир по футгольфу. Это новый вид спорта, который стремительно набирает популярность.

Турнир по футгольфу «Кубок губернатора Кузбасса» будет проходить в Кемерове 28 сентября. Торжественная церемония открытия турнира будет проходить в «Лыжном комплексе «РЖД» на Сосновом бульваре, 10. Начнется она в 12.00. к слову, сам турнир будет посвящен 300-летию образования Кузбасса. Он будет проходить в формате командных соревнований. Каждый из участников – а в состав команды входит по четыре человека – должен пройти поле из девяти лунок диаметром 53 сантиметра. При этом они должны постараться забить футбольный мяч в каждую из них за наименьшее количество ударов.

- В мероприятии примут участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, президент Федерации футгольфа России Николай Валуев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Герой Труда Российской Федерации, Герой Кузбасса Владимир Мельник., - сообщает пресс-служба АКО.

ИСТОЧНИК KP.RU