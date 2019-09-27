2019-09-27T11:16:20+03:00
Происшествия

Затаил обиду: кемеровчанин с ножом подкараулил экс-супругу в подъезде

Женщина выжила лишь благодаря соседям
Екатерина РОМАНОВА
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Затаил обиду: кемеровчанин с ножом подкараулил экс-супругу в подъездеЗатаил обиду: кемеровчанин с ножом подкараулил экс-супругу в подъездеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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54-летнего кемеровчанина обвиняют в покушении на убийство бывшей жены. Он подкараулил женщину в подъезде и несколько раз ударил ее ножом.

По какой причине разошлись 54-летний кемеровчанин и его жена, точно не известно. Зато известно, что мужчина подкараулил экс-супругу в подъезде, а потом набросился на нее и принялся наносить многочисленные удары ножом. Женщина оказала активное сопротивление и смогла постучаться в двери одной из квартир.

Соседка, увидев раненную женщину, тут же вызвала скорую помощь и полицию. Женщину сразу же доставили больницу, а вот скрывшегося злоумышленника удалось задержать лишь на следующий день. Его заключили под стражу.

- В ходе расследования преступления обвиняемый воспользовался 51 статьей Конституции и не давал никаких показаний, вину не признал, - отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемервоской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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