2019-09-27T12:26:35+03:00
Происшествия

Ехал слишком быстро: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль

Водитель иномарки получил серьезные травмы
Екатерина РОМАНОВА
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Ехал слишком быстро: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль. ФОТО: vk.com, "Регион 42"Ехал слишком быстро: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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Рано утром в пятницу, 27 сентября, на автодороге, связывающей Кемерово и Промышленное, перевернулся автомобиль. Водитель получил серьезные травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 42-м километре автодороги «Кемерово – Промышленное» около пяти часов утра. Уже известно, что водитель автомобиля BMW X5, 36-летний мужчина, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, и съехал с дороги в кювет. Там автомобиль перевернулся.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области, в результате ДТП водитель получил черепно-мозговую травму, переломы, а также многочисленные ушибы. Сейчас он находится в больнице, где врачи оказывают мужчине помощь.

Очевидцы последствий ДТП поделились фотоснимками в соцсетях. Большинство комментаторов отметило, что водитель может отмечать в этот день свой второй день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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