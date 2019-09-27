Внимание водителям: в Кемерове перекроют улицу Весеннюю

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-27T13:02:44+03:00

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Кемеровские власти просят водителей обратить внимание на то, что планируется перекрытие улицы Весенней. Ограничение движения для транспорта будет действовать в субботу, 28 сентября.

О перекрытии сообщают специалисты Центра организации дорожного движения. Это связано с посвящением в кадеты воспитанников Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. Он пройдет у мемориала Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне в субботу, 28 сентября.

В связи с этим будет ограничено движение с 9.00 до 12.00 часов по улице Весенней на участке от улицы Николая Островского до улицы Притомская набережная.

Владельцам личного транспорта в этот день следует заранее распланировать свой маршрут следования с учетом ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU