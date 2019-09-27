Россельхозбанк обновил мобильный банк для бизнеса

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-27T13:12:04+03:00

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АО «Россельхозбанк» расширил возможности мобильного приложения для клиентов малого и среднего бизнеса разработанного совместно с R-Style Softlab – ведущим российским разработчиком и интегратором ПО для финансовой сферы.

Пользователям приложении «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: создание платежей (в том числе бюджетных и ЖКХ), также с возможностью создания платежей по фотографии счета, создание иных платежных документов, отправка реквизитов счета и выставление счета контрагентам, совершение конверсионных операций, размещение денежных средств в депозиты и открытие нового счета, формирование выписок по счетам с возможностью отправки на свой email, просмотр информации о состоянии счета (включая информацию об остатках и наличии ограничительных мер), дистанционный заказ услуг (справки, чековые книжки, заказ наличных и др.).

Подтверждение операций в мобильном банке осуществляется с помощью одноразового пароля, генерируемого с применением механизма макирования транзакций. Кроме того, в мобильном банке пользователи могут получить информацию о Банке: расположение отделений и банкоматов, курсы валют, новости финансового рынка.

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